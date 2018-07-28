«Локомотив» пока не готов на сто процентов, заявил Семин

«Локомотив» показал неполную готовность к сезону в матче за Суперкубок России, заявил главный тренер «железнодорожников»

Чемпион страны уступил ЦСКА в дополнительное время — 0:1.

«Игра шла до ошибки. Эту ошибку допустили мы. На сегодняшний день уровень готовности футболистов не стопроцентный, хотя по ходу матча были хорошие отрезки.

Какое-то время больше мячом владел ЦСКА, но моментов не создавал. Какое-то время "Локомотив", но мы не рисковали. Это кубковая игра, которая шла до гола. Никто не хотел ошибаться.

"Локомотив" недооценил ЦСКА? Мы играли изо всех сил, но ЦСКА оказался более удачливым. В плане физики "армейцы" выглядели лучше. У нас большая группа футболистов приехала на сбор неделю назад. В этом вся разница. Игроки заслуживают похвалы, потому что выдержали 120 минут по жаре.

Но я уже в который раз хочу спросить, почему "Локомотив" теперь играет в чемпионате через два дня на третий? Кто-нибудь может мне объяснить? Это же стрессовая нагрузка для футболистов», — приводит слова специалиста пресс-служба «Локомотива». 0