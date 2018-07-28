Мещеряков: «Локомотиву» не хватило желания и времени на подготовку

Анатолий Мещеряков
ФК «Локомотив»
«На мой взгляд, в матче против ЦСКА футболистам "Локомотива" не хватило желания и чуть-чуть времени на подготовку. Его было меньше у команд, у которых большое количество игроков выступало в национальных сборных на чемпионате мира. Игра есть игра, посмотрим, что будет дальше. Готовимся к следующему матчу.
То, что стадион собрал более 43 тысяч болельщиков после чемпионата мира — это очень хороший сигнал и несомненно надо удерживать эту планку. Атмосфера была просто замечательная», — приводит слова Мещерякова ТАСС. 0