Хосонов: Эта победа даст команде сильный толчок вперед

Полузащитник, который стал автором победного гола в ворота(1:0), поделился своими эмоциями после победы в матче за Суперкубок России.

«Да я даже не ожидал. Там вроде Марио Фернандес делал скидку. Мяч как-то ко мне отскочил, а я ударил. Смотрю, Витиньо пропускает, а мяч залетает в угол. Я сам не ожидал этого.

Бутылки в нас кидали фанаты "Локо"? Да ладно, главное мы выиграли. После забитого гола побежал к тем трибунам. Так как до наших было долго бежать. Это мой первый гол за основную команду. Думаю, эта победа даст команде сильный толчок вперед. У нас очень молодая команда, надеюсь, с этим трофеем нам будет легче дальше», — цитирует Хосонова Sport24.ru.

Напомним, ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России. 0