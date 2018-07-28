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    Хосонов: Эта победа даст команде сильный толчок вперед

    ЦСКА Суперкубок России Футбол России Локомотив
    Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов, который стал автором победного гола в ворота «Локомотива» (1:0), поделился своими эмоциями после победы в матче за Суперкубок России.

    Хетаг Хосонов
    Хетаг Хосонов
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    «Да я даже не ожидал. Там вроде Марио Фернандес делал скидку. Мяч как-то ко мне отскочил, а я ударил. Смотрю, Витиньо пропускает, а мяч залетает в угол. Я сам не ожидал этого.

    Бутылки в нас кидали фанаты "Локо"? Да ладно, главное мы выиграли. После забитого гола побежал к тем трибунам. Так как до наших было долго бежать. Это мой первый гол за основную команду. Думаю, эта победа даст команде сильный толчок вперед. У нас очень молодая команда, надеюсь, с этим трофеем нам будет легче дальше», — цитирует Хосонова Sport24.ru.

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