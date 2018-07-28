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    Гончаренко: Защитная линия меньше всего вызывала головную боль

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что победа в матче за Суперкубок России (1:0 д.в.) поможет «армейцам» обрести уверенность в своих силах.

    Виктор Гончаренко
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    «Щенников много пропустил, его готовность была немного хуже, чем у других защитников, поэтому он не вышел с первых минут. Что касается травмы Дзагоева, то завтра будет ясна степень серьезности. Это травма икроножной мышцы.

    Защитная линия меньше всего вызывала головную боль. Вызывали боль другие проблемы — полузащитники. Нападающего хотелось бы еще. Но ребята схватили эту игру и добились успеха.

    Матч получился. Любой уважающий себя спортсмен стремится к победе. Пусть это не такой официальный, но титул. Для ребят будет подспорье, потому что они должны почувствовать уверенность, почувствовать, что такое сильный соперник. Самое главное, что при таком количестве наших фанатов мы не могли играть плохо. С нашей стороны и со стороны "Локомотива" матч получился бескомпромиссным», — приводит слова специалиста «Р-Спорт». 0

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