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    «Ювентус» по пенальти победил «Бенфику» в матче МКЧ

    Международный кубок чемпионов Ювентус Футбол Италии Бенфика Португалия Календарь Международного кубка чемпионов
    Туринский «Ювентус» в матче Международного кубка чемпионов одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» — 1:1 (4:2 по пенальти).

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    Счет в матче на 65-й минуте открыли португальцы — Алехандро Гримальдо со стандарта классным ударом поразил дальний угол ворот Перрина, голкипер «Ювентуса» даже не прыгнул.

    Отыграться туринцам удалось на 84-й минуте. Лука Клеменца с передачи Де Шильо с правого фланга вошёл в штрафную площадь «Бенфики», а затем классным ударом под перекладину заставил Влаходимоса капитулировать.

    Счет до финального свистка не изменился, после чего команды выявили победу в серии пенальти. В составе «Бенфики» не сумели поразить ворота Жонас и Жоау Сикейра.

    В следующем матче турнира «Ювентус» 5 августа сыграет с мадридским «Реалом». «Бенфика» сыграет с «Лионом» (1 августа).

    Международный кубок чемпионов
    «Бенфика» (Португалия) — «Ювентус» (Италия) — 1:1 (0:0). Пенальти — 2:4
    Голы: Гримальдо, 65 (1:0). Клеменца, 84 (1:1)Серия пенальти: Паркс — 1:0. Фаджоли — 1:1. Жонас — 1:1 (мимо). Эмре Джан — 1:2. Самарис — 2:2. Бельтраме — 2:3. Жоау Фелиш — 2:3 (вратарь). Сандру — 2:4«Ювентус»: Щенсны (Перин, 46), Жоау Канселу (Фаджоли, 62), Кьеллини (Ругани, 46), Кальдара (Барцальи, 62), Беруатто (Сандру, 46), Хедира (Бенатиа, 63), Пьянич (Эмре Джан, 46), Маркизио (Л.Фернандеш, 62), Бернардески (Клеменца, 72), Фавилли (Бельтраме, 62), Перейра (Де Шильо, 46)«Бенфика»: Влаходимос, Андре Алмейда (Эбуэхи, 67), Конти, Жардел (Рубен Диаш, 46), Гримальдо (Рибейру, 67), Пиззи (Семеду, 46), Фейса (Паркс, 67), Ж.Фернандеш (Самарис, 82), Сальвио (Рафа Силва, 67), Феррейра (Кастильо, 41. Жонас, 67), Серви (Жоау Фелиш, 67)Предупреждение: Паркс, 82
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