«Ювентус» по пенальти победил «Бенфику» в матче МКЧ

Туринскийв матче Международного кубка чемпионов одержал победу над лиссабонской— 1:1 (4:2 по пенальти).

Счет в матче на 65-й минуте открыли португальцы — Алехандро Гримальдо со стандарта классным ударом поразил дальний угол ворот Перрина, голкипер «Ювентуса» даже не прыгнул.

Отыграться туринцам удалось на 84-й минуте. Лука Клеменца с передачи Де Шильо с правого фланга вошёл в штрафную площадь «Бенфики», а затем классным ударом под перекладину заставил Влаходимоса капитулировать.

Счет до финального свистка не изменился, после чего команды выявили победу в серии пенальти. В составе «Бенфики» не сумели поразить ворота Жонас и Жоау Сикейра.

В следующем матче турнира «Ювентус» 5 августа сыграет с мадридским «Реалом». «Бенфика» сыграет с «Лионом» (1 августа).