«Локомотив» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч за Суперкубок

Алан Дзагоев
LiveSport.Ru
Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Начало матча — в 21.30 мск. Главный арбитр — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер
Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Михалик, В. Денисов, Идову, Лысов, Тарасов, Фарфан, Миронов, Куликов, Тугарев, Жемалетдинов
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Чернов, Набабкин, Витиньо, Бистрович, Дзагоев, Евремов, Чалов.
Запасные: Помазун, Бийол, Щенников, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов, Хосонов, Жиронкин.
Прогноз на матч от экспертов LiveSport.ru — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0