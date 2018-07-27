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    «Локомотив» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч за Суперкубок

    Суперкубок России Футбол России ЦСКА Локомотив
    Стали известны составы «Локомотива» и ЦСКА на матч за Суперкубок России.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев
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    Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Начало матча — в 21.30 мск. Главный арбитр — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер

    Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Михалик, В. Денисов, Идову, Лысов, Тарасов, Фарфан, Миронов, Куликов, Тугарев, Жемалетдинов

    Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Чернов, Набабкин, Витиньо, Бистрович, Дзагоев, Евремов, Чалов.

    Запасные: Помазун, Бийол, Щенников, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов, Хосонов, Жиронкин.

    Прогноз на матч от экспертов LiveSport.ru — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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