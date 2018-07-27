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    Кобелев считает, что матч за Суперкубок России нужно было отменить

    ЦСКА Локомотив Суперкубок России Футбол России РФПЛ Календарь РФПЛ
    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что ЦСКА не должен был становиться участником матча за Суперкубок России.

    Андрей Кобелев
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    Встреча «Локомотив» — ЦСКА пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде. Начало — в 21:30 по московскому времени.

    «Вообще не понимаю, как там [в матче за Суперкубок] оказался ЦСКА. "Локомотив" — чемпион, "Тосно" выиграл Кубок России, но потом прекратил существование.

    С моей точки зрения, матч нужно было отменить. Или там должен был играть финалист [Кубка]. Ни в коем случае не ЦСКА.

    ЦСКА занял второе место в чемпионате? Для них можно придумать другой Суперкубок. В матче за Суперкубок играют обладатель Кубка и чемпион, правильно? Почему играет ЦСКА, а не "Авангард"? Чем финалист Кубка хуже? Не вижу в этом логики.

    Честно говоря, для меня этот Суперкубок неинтересен вообще. Вот так, как он будет проходить», — сказал Кобелев в интервью «Матч ТВ». 0

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