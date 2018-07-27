Кобелев считает, что матч за Суперкубок России нужно было отменить

Бывший главный тренер «Динамо»считает, что ЦСКА не должен был становиться участником матча за Суперкубок России.

Встреча «Локомотив» — ЦСКА пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде. Начало — в 21:30 по московскому времени.

«Вообще не понимаю, как там [в матче за Суперкубок] оказался ЦСКА. "Локомотив" — чемпион, "Тосно" выиграл Кубок России, но потом прекратил существование.

С моей точки зрения, матч нужно было отменить. Или там должен был играть финалист [Кубка]. Ни в коем случае не ЦСКА.

ЦСКА занял второе место в чемпионате? Для них можно придумать другой Суперкубок. В матче за Суперкубок играют обладатель Кубка и чемпион, правильно? Почему играет ЦСКА, а не "Авангард"? Чем финалист Кубка хуже? Не вижу в этом логики.

Честно говоря, для меня этот Суперкубок неинтересен вообще. Вот так, как он будет проходить», — сказал Кобелев в интервью «Матч ТВ». 0