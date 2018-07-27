Боков: Духа ЦСКА хватит для победы в Суперкубке

Бывший защитник ЦСКАподелился своим мнением от предстоящего матча за Суперкубок России между

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«Когда команды проводят первую игру, они не бегут сломя голову, не раскрываются сразу. Идёт, как говорится, разведка боем. Сегодня будет так же. Тягучей игру вряд ли можно будет назвать, но команды закроются и будут играть на контратаках. Интересная игра пойдёт, когда одна из команд забьет.

Все однозначно говорят, что фаворит — "Локомотив". Я также к этому склоняюсь, но победу, вопреки всем многочисленным мнениям специалистов-пессимистов, пусть одержит ЦСКА. Их состав омолаживается, но характер и "армейский" дух никуда ни делись. На сегодняшнюю игру этого духа хватит вполне для победы. К большому удивлению придут все скептики, заранее похоронившие все надежды красно-синих, когда команда раскроется и начнет блистать в чемпионате», — цитирует Бокова «Чемпионат».

Матч состоится сегодня, начало — в 21:30 мск. 0