ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Голов в новом сезоне мы тоже ждем побольшеПод знаком медведя: 10 ожиданий от нового сезона РПЛ
  • 08:39
    • «Манчестер Юнайтед» победил «Милан» в серии пенальти
  • 07:41
    • Андре Шюррле стал игроком «Фулхэма»
  • 07:26
    • Тите продлил контракт со сборной Бразилии
  • 07:12
    • «Тоттенхэм» разгромил «Рому», Льоренте и Моура оформили дубли
  • 07:02
    • Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» победил «Милан» в серии пенальти

    Международный кубок чемпионов Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед Футбол Англии Милан Футбол Италии Календарь Международного кубка чемпионов
    «Милан» уступил «Манчестер Юнайтед» в рамках предсезонного турнира «Международный кубок чемпионов».

    Встреча завершилась победой «дьяволов» в серии пенальти
    Встреча завершилась победой «дьяволов» в серии пенальти
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча прошла в американском Карсоне и завершилась победой «дьяволов» в серии пенальти.

    В основное время команды сыграли со счетом 1:1 — на гол Алексиса Санчеса на 12-й минуте «россонери» ответили точным ударом Сусо (15).

    В серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Манчестер Юнайтед» — 9:8.

    «МЮ» в следующем матче сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится 28 июля. «Милан» 31 июля сыграет с «Тоттенхэмом».

    International Champions Cup
    «Милан» (Италия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:1, по пенальти — 8:9
    Голы: 0:1 — 12 Санчес, 1:1 — 15 Сусо«Милан»: Доннарумма (Рейна, 61), Мусаккьо, Калабрия, Абате (Антонелли, 61), Бонуччи (Романьоли, 46), Бертолаччи (Борини, 46), Локателли (Маури, 60), Чалханоглу, Кессиэ, Сусо, Кутроне (Калинич, 75)«МЮ»: Грант (Каштру, 46), Смоллинг, Туанзебе, Шоу (Фосу-Менса, 74), Байи, Мата (Хэмилтон, 89), Мактомини, Эррера, Перейра, Санчес, ДармианПредупреждение: Эррера (90)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Бавария» и ПСЖ обкатали молодежь, но не забыли и про ветеранов
  • 22/07/2018 в 15:06
    •
  • Прогноз
  • «Атлетико» — «Арсенал»
  • 1.61
  • Сегодня в 14:35
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поквитается ли «Арсенал» с «Атлетико» за Лигу Европы?
  • «Атлетико» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Ждем удачного дебюта от «Уфы» в Европе
  • «Уфа» — «Домжале». Прогноз и ставки
  • 2,27
    •
  • «Тобол» подтвердит статус фаворита
  • «Тобол» — «Пюник». Прогноз и ставки
  • 1,69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол На разгрузку. С кем попрощается «Ливерпуль» и КлоппРассмотрим список футболистов, которые могут покинуть «Ливерпуль» в нынешнее межсезонье Вчера в 11:380
  • 23:49
    • «Селтик» обыграл «Русенборг» в рамках квалификации ЛЧ
  • 23:28
    • «Аякс» обыграл австрийский «Штурм» в Лиге чемпионов
  • 09:34
    • 41-летний Винс Картер продолжит карьеру в «Атланте»
    Джо Харт Футбол Будущее Харта. Где лучше возродить карьеру?Бывший голкипер сборной Англии ищет новый клуб 24/07/2018 в 19:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Шахтер» победит в Чернигове
  • 6,35
    •
  • 09:26
    • «Реал» продлит контракт с Навасом
  • 09:21
    • «Ростов» подписал защитника «Шинника»
  • 09:14
    • Экс-игрок «Рубина» перешел в бельгийский «Стандард»
    Маурицио Сарри Футбол Сарри взялся за делоОбзор СМИ после первого матча «Челси» под руководством итальянского тренера 24/07/2018 в 14:450
  • 09:13
    • Иммобиле готов продлить контракт с «Лацио»
  • 09:05
    • Защитник «Саутгемптона» вернулся в Голландию
  • 08:59
    • Нападающий сборной Марокко продолжит карьеру в Саудовской Аравии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие