«Манчестер Юнайтед» победил «Милан» в серии пенальти

Встреча завершилась победой «дьяволов» в серии пенальти
twitter.com/ManUtd
Встреча прошла в американском Карсоне и завершилась победой «дьяволов» в серии пенальти.
В основное время команды сыграли со счетом 1:1 — на гол Алексиса Санчеса на 12-й минуте «россонери» ответили точным ударом Сусо (15).
В серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Манчестер Юнайтед» — 9:8.
«МЮ» в следующем матче сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится 28 июля. «Милан» 31 июля сыграет с «Тоттенхэмом».
International Champions Cup
«Милан» (Италия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:1, по пенальти — 8:9
Голы: 0:1 — 12 Санчес, 1:1 — 15 Сусо«Милан»: Доннарумма (Рейна, 61), Мусаккьо, Калабрия, Абате (Антонелли, 61), Бонуччи (Романьоли, 46), Бертолаччи (Борини, 46), Локателли (Маури, 60), Чалханоглу, Кессиэ, Сусо, Кутроне (Калинич, 75)«МЮ»: Грант (Каштру, 46), Смоллинг, Туанзебе, Шоу (Фосу-Менса, 74), Байи, Мата (Хэмилтон, 89), Мактомини, Эррера, Перейра, Санчес, ДармианПредупреждение: Эррера (90)