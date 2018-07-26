ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ГоловинГоловин выбрал правильных русских
  • 17:38
    • Макгрегор избежал тюремного заключения
  • 16:45
    • «Атлетико» по пенальти одолел «Арсенал» в Международном кубке чемпионов
  • 15:36
    • Хамес Родригес заплатит 11,65 млн евро за налоговое мошенничество
  • 14:01
    • Система VAR будет использована на девяти матчах в России
  • 13:46
    • Штаб Черчесова будет получать 2,5 млн евро в год
    Все новости спорта

    «Атлетико» по пенальти одолел «Арсенал» в Международном кубке чемпионов

    Международный кубок чемпионов Атлетико Футбол Испании Арсенал Футбол Англии Календарь Международного кубка чемпионов
    «Атлетико» в серии послематчевых пенальти обыграл «Арсенал» в рамках Международного кубка чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Основное время встречи, которая прошла в Сингапуре, завершилось со счетом 1:1.

    «Матрасники» вышли вперед на 41-й минуте, когда Анхель Корреа убежал от оппонента по краю штрафной и сделал подачу на Лусиано Вьетто, который головой пробил в дальний угол.

    «Канониры» отыгрались на 47-й минуте. Эмиль Смит взял игру на себя, сместился к штрафной площади соперника и выстрелил в правую «девятку».

    В серии пенальти мадридцы победили 3:1. Героем стал вратарь «Атлетико» Антонио Адан, который не только выполнил три сейва, но и сам реализовал решающую попытку.

    Следующим соперником «Атлетико» и «Арсенала» станет французский «Пари Сен-Жермен». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Бавария» и ПСЖ обкатали молодежь, но не забыли и про ветеранов
  • 22/07/2018 в 15:06
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — ЦСКА
  • 1.61
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем удачного дебюта от «Уфы» в Европе
  • «Уфа» — «Домжале». Прогноз и ставки
  • 2,27
    •
  • «Тобол» подтвердит статус фаворита
  • «Тобол» — «Пюник». Прогноз и ставки
  • 1,69
    •
  • Поможет ли Аршавин «Кайрату» одолеть голландцев?
  • «Кайрат» — «Аз Алкмар». Прогноз и ставки
  • 3.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Неймар. Кадр из игры Игры FIFA-19: топ-5 особенностейНовые черты «лица» продолжения известного футбольного симулятора Вчера в 12:050
  • 12:37
    • ЦСКА объявил о подписании экс-игрока «Рубина»
  • 12:24
    • Черчесов согласовал новый контракт с РФС
  • 11:42
    • «Рубин» представил форму на сезон 2018/19
    Юрген Клопп Футбол На разгрузку. С кем попрощается «Ливерпуль» и КлоппРассмотрим список футболистов, которые могут покинуть «Ливерпуль» в нынешнее межсезонье Вчера в 11:380
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Солигорск победит, Брест и Минск — нет
  • 8,36
    •
  • 17:23
    • Гончаренко доволен состоянием «сборников»
  • 17:07
    • Ахметов надеется оправдать все ожидания
  • 16:56
    • Алекс Фергюсон обратился к болельщикам
    Джо Харт Футбол Будущее Харта. Где лучше возродить карьеру?Бывший голкипер сборной Англии ищет новый клуб 24/07/2018 в 19:220
  • 10:54
    • Головин вылетел в Монако для медосмотра и подписания контракта
  • 10:28
    • Овечкин возглавил рейтинг российских знаменитостей по версии журнала Forbes
  • 10:14
    • Бердыев: «Зенит» — фаворит сезона, причём явный
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие