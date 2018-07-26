«Атлетико» по пенальти одолел «Арсенал» в Международном кубке чемпионов

в серии послематчевых пенальти обыгралв рамках Международного кубка чемпионов.

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Основное время встречи, которая прошла в Сингапуре, завершилось со счетом 1:1.

«Матрасники» вышли вперед на 41-й минуте, когда Анхель Корреа убежал от оппонента по краю штрафной и сделал подачу на Лусиано Вьетто, который головой пробил в дальний угол.

«Канониры» отыгрались на 47-й минуте. Эмиль Смит взял игру на себя, сместился к штрафной площади соперника и выстрелил в правую «девятку».

В серии пенальти мадридцы победили 3:1. Героем стал вратарь «Атлетико» Антонио Адан, который не только выполнил три сейва, но и сам реализовал решающую попытку.

Следующим соперником «Атлетико» и «Арсенала» станет французский «Пари Сен-Жермен». 0