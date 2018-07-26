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    «Анжи» арендовал форварда «Ахмата»

    Ахмат Анжи РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Нападающий грозненского «Ахмата» Апти Ахъядов продолжит карьеру в махачкалинском «Анжи».

    Апти Ахъядов
    Апти Ахъядов
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    24-летний футболист будет выступать за дагестанскую команду на правах аренды, которая рассчитана до конца предстоящего сезона, сообщает официальный сайт «Анжи».

    Ахъядов является воспитанником грозненского клуба, в основном составе которого он дебютировал в 2011 году.

    В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги форвард принял участие в трёх матчах (в двух — в основном составе) за «Ахмат», но результативными действиями не отметился.

    Ранее «Анжи» подписал контракт с экс-полузащитником «Ахмата» Адланом Кацаевым, а также арендовал у грозненского клуба хавбека Роланда Гиголаева. 0

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