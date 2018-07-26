«Анжи» арендовал форварда «Ахмата»

Нападающий грозненского «Ахмата» Апти Ахъядов продолжит карьеру в махачкалинском «Анжи».

24-летний футболист будет выступать за дагестанскую команду на правах аренды, которая рассчитана до конца предстоящего сезона, сообщает официальный сайт «Анжи».

Ахъядов является воспитанником грозненского клуба, в основном составе которого он дебютировал в 2011 году.

В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги форвард принял участие в трёх матчах (в двух — в основном составе) за «Ахмат», но результативными действиями не отметился.

Ранее «Анжи» подписал контракт с экс-полузащитником «Ахмата» Адланом Кацаевым, а также арендовал у грозненского клуба хавбека Роланда Гиголаева. 0