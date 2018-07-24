Билялетдинов: Успехи не вскружат голову Черчесову

Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов поделился мнением о попадании Станислава Черчесова в список претендентов на звание «Тренер года» по версии ФИФА.

«Может ли Черчесов стать тренером года? Обычно победителя выбирают из тех, кто завоевал медаль, поэтому у Дешама, Далича и Мартинеса больше шансов на победу.

Также этого звания достойны Зидан и Клопп. Немцу в Англии непросто, но Юрген сумел привнести новое и вернуть хорошо забытое старое: в частности — зрелищность "Ливерпуля".

Про Зидана и говорить не нужно — сколько трофеев "Реал" с ним завоевал! Приятно, что в такой список попал наш тренер.

Не вскружит ли этот успех голову Черчесову? Он вскружит голову журналистам, а Стас-то адекватный, реально ходящий по Земле человек. Черчесов прекрасно всё понимает — вряд ли ему вскружишь голову.

Стоит ли Черчесову уходить в зарубежный клуб при наличии предложения? Здесь важно чувствовать команду и взвесить все варианты, посмотреть, где больше мотивации и перспектив.

Тренер чувствует это изнутри. Казалось бы, почему Зидан ушёл из "Реала"? Наверное, в поисках чего-то нового, чтобы не останавливаться и не закисать на базе мадридского клуба», — сказал Билялетдинов в беседе с «Чемпионат». 0