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    ФИФА номинировала Черчесова на звание лучшего тренера года

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    ФИФА внесла главного тренера сборной России Станислава Черчесова в список претендентов на звание лучшего тренера года.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

    В список номинантов, кроме Черчесова, также включены Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Эрнесто Вальверде («Барселона»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции), Зинедин Зидан («Реал»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Диего Симеоне («Атлетико»).

    Три финалиста будут названы позже, а имя победителя станет известно 24 сентября.

    Напомним, под руководством Черчесова сборная России сумела дойти до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. 0

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