Нигматуллин: ПАОК и «Базель» — средние команды

Экс-голкиперпрокомментировал результат жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой «Спартак» встретится с победителем пары

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«Не так давно "Спартак" обжигался на швейцарцах, так что есть возможность отмазаться. Что же до ПАОК, то в Греции играть всегда непросто. Там сумасшедшие болельщики в хорошем смысле — они здорово поддерживают свой клуб», — сказал Нигматуллин «Спорт-Экспрессу».

«С точки зрения футбола, то ПАОК и "Базель" — средние команды. Сложно сказать, кто из них лучше подошел бы "Спартаку". С обеими будет непросто», — добавил экс-вратарь.

Напомним, ПАОК и «Базель» сыграют друг против друга 24 июля и 1 августа. 0