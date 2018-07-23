Нигматуллин: ПАОК и «Базель» — средние команды

Руслан Нигматуллин
sportvolna.ru
«Не так давно "Спартак" обжигался на швейцарцах, так что есть возможность отмазаться. Что же до ПАОК, то в Греции играть всегда непросто. Там сумасшедшие болельщики в хорошем смысле — они здорово поддерживают свой клуб», — сказал Нигматуллин «Спорт-Экспрессу».
«С точки зрения футбола, то ПАОК и "Базель" — средние команды. Сложно сказать, кто из них лучше подошел бы "Спартаку". С обеими будет непросто», — добавил экс-вратарь.
Напомним, ПАОК и «Базель» сыграют друг против друга 24 июля и 1 августа. 0