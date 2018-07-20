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    Дубль Промеса помог «Спартаку» разгромить «Трабзонспор»

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    Московский «Спартак» разгромил турецкий «Трабзонспор» (4:1) в контрольном матче на тренировочном сборе в Австрии.

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    В составе красно-белых дважды отличился Квинси Промес (45-я (с пенальти) и 89-я минуты), Денис Глушаков (31) и Самюэль Жиго (90).

    В субботу, 21 июля, красно-белые сыграют с израильским «Ашдодом».

    Товарищеский матч
    «Трабзонспор» (Турция) — «Спартак» (Россия)- 1:4 (1:2)
    Голы: Родальега, 10 (1:0). Глушаков, 31 (1:1). Промес, 45+1 — с пенальти (1:2). Промес, 89 (1:3). Жиго, 90+1 (1:4)«Трабзонспор»: Онур, Жоау Перейра, Хюсейин Тюркмен (Джем Акпинар, 84), Мустафа Акбаш, Ибаньес (Севинч, 80), Юсуф Языджи (Соса, 69), Онази (Батухан Артарслан, 59), Куцка (Джафер Тосун, 69), Абдюлькадир Пармак, Олджай (Новак, 69), Родальега (Шейдаев, 74)«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти (Джикия, 63), Комбаров (Мельгарехо, 71), Ломовицкий, Глушаков (Тимофеев, 71), Фернанду (Еременко, 49), Ханни (Попов, 71), Промес, Зе Луиш (Педро Роша, 71)Предупреждение: Ибаньес, 64
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