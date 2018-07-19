Игнашевич заявил о важности первого гола в матче за Суперкубок

Бывший защитник «Локомотива» и ЦСКАподелился своими ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России.

«15 лет назад у нас с "Локомотивом" получился драматичный матч за Суперкубок. Мы стали чемпионами, ЦСКА выиграл Кубок России. Ничья в основное время, в дополнительное. Очень эмоциональная серия пенальти была. Первая пятерка не выявила победителей, пришлось прибегать к дополнительным ударам, было очень интересно.

Чем отличаются матчи за Суперкубок от матчей Кубка и чемпионата России? Если откровенно говорить, то тут меньше ответственности. В чемпионате или Кубке, когда играешь важный матч, понимаешь, что команда прошла долгий путь, венцом которого стал этот матч. Волнение гораздо выше, футболисты больше нервничают. Здесь же это хороший разогрев перед чемпионатом.

Что касается наших шести побед в Суперкубке, то нам, наверное, повезло, что у нас всегда в команде были максималисты, которые ставили самые высокие задачи в любом матче, даже в товарищеском. Хорошая у нас банда была, поэтому мы и щелкали турниры.

Я уже как зритель, а не как футболист. Посмотрю, какую тактику выберут тренеры, какой настрой будет у игроков. Буду наблюдать за деталями, нюансами. Это будет серьезная игра, важно будет забить первый мяч. Игра вскрывается и от игры в шахматы переходят на шашки», — приводит слова Игнашевича пресс-служба РФПЛ. 0