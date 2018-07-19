ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука Модрич и Килиан МбаппеВыше только звёзды: пять героев ЧМ-2018
  • 16:33
    • Агент оценил вероятность перехода Видаля в «Локомотив» в 90 процентов
  • 15:14
    • Бронзовый призер Сочи-2014 скончался от ножевого ранения
  • 13:24
    • Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
  • 13:15
    • «Мерседес» официально продлил контракт с Хэмилтоном
  • 12:41
    • «Барселона» может обменять Дембеле на Азара
    Все новости спорта

    Игнашевич заявил о важности первого гола в матче за Суперкубок

    Локомотив ЦСКА Суперкубок России Футбол России
    Бывший защитник «Локомотива» и ЦСКА Сергей Игнашевич поделился своими ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России.

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «15 лет назад у нас с "Локомотивом" получился драматичный матч за Суперкубок. Мы стали чемпионами, ЦСКА выиграл Кубок России. Ничья в основное время, в дополнительное. Очень эмоциональная серия пенальти была. Первая пятерка не выявила победителей, пришлось прибегать к дополнительным ударам, было очень интересно.

    Чем отличаются матчи за Суперкубок от матчей Кубка и чемпионата России? Если откровенно говорить, то тут меньше ответственности. В чемпионате или Кубке, когда играешь важный матч, понимаешь, что команда прошла долгий путь, венцом которого стал этот матч. Волнение гораздо выше, футболисты больше нервничают. Здесь же это хороший разогрев перед чемпионатом.

    Что касается наших шести побед в Суперкубке, то нам, наверное, повезло, что у нас всегда в команде были максималисты, которые ставили самые высокие задачи в любом матче, даже в товарищеском. Хорошая у нас банда была, поэтому мы и щелкали турниры.

    Я уже как зритель, а не как футболист. Посмотрю, какую тактику выберут тренеры, какой настрой будет у игроков. Буду наблюдать за деталями, нюансами. Это будет серьезная игра, важно будет забить первый мяч. Игра вскрывается и от игры в шахматы переходят на шашки», — приводит слова Игнашевича пресс-служба РФПЛ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Паровоз только набирает обороты. «Локо» пока не побеждал на сборах
  • Вчера в 20:08
    •
  • Прогноз
  • «Трабзонспор» — «Спартак»
  • 3,60
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Иртыш» и «Тракай» вновь не порадуют голепадом
  • «Иртыш» — «Тракай». Прогноз и ставки
  • 2,17
    •
  • Тбилисское «Динамо» пройдет словаков
  • «Динамо» Тбилиси — ДАК. Прогноз и ставки
  • 1,72
    •
  • «Уйпешт» и «Нефтчи» продолжат забивать
  • «Уйпешт» — «Нефтчи» Баку. Прогноз и ставки
  • 1,75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Раскат грома. Как прошел первый день Роналду в «Ювентусе»Что говорил и как вел себя Роналду в свой первый день в Турине Вчера в 13:490
  • 07:33
    • Бадель не считает вариант с переходом в «Зенит» приоритетным
  • 07:19
    • Овечкин признан лучшим спортсменом года по версии ESPY
  • 07:07
    • «Манчестер Юнайтед» — второй в списке самых дорогих спортивных клубов мира
    Лионель Месси Футбол Худшие из лучших: пять неудачников ЧМ-2018Пять человек, с треском проваливших чемпионат мира-2018 Вчера в 01:530
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Минск и Солигорск — во втором раунде
  • 7,55
    •
  • 17:06
    • Игнашевич заявил о важности первого гола в матче за Суперкубок
  • 16:53
    • Гончаренко назвал текущую ситуацию «огромным вызовом»
  • 16:18
    • Гассиев не считает своим преимуществом проведение боя с Усиком в Москве
    Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе Футбол Сборная ЧМ-2018. Мбаппе, Неймар и лучшие из лучшихКоманда из сильнейших футболистов минувшего турнира по мнению Sky Sports 17/07/2018 в 18:570
  • 16:07
    • Усик чувствует связь с Мохаммедом Али
  • 15:31
    • Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Гштаде
  • 14:57
    • «Тосно» подал в суд заявление о банкротстве
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие