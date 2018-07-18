Рыбус: К Суперкубку игроки «Локомотива» будут готовы на 110%

Полузащитник московского «Локомотива»заявил, что его команда будет готова к матчу за Суперкубок России против столичного ЦСКА на 110%.

Встреча пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде.

«Мы пока не в той форме, в какой хотелось бы. Не все футболисты вернулись в команду после чемпионата мира. Тем не менее, мы создали много моментов, неплохо играли в пас и контролировали мяч. Пока не хватает физики. Мы уступили, но счет на сборах — не главное. Это просто хорошая тренировка. К Суперкубку будем готовы на 110%», — цитирует Рыбуса сайт «Локомотива».

Во вторник «Локомотив» на сборе в Австрии в контрольном матче уступил голландскому «Витессу» со счетом 0:3. 0