Вагнер Лав: Эмоции от матча с ЦСКА зашкаливают

Бразильский нападающий «Бешикташа»высказался после товарищеского матча московскимна сборах в Австрии.

Матч состоялся 15 июля и завершился победой москвичей со счётом 4:1.

«Эмоции от матча с ЦСКА зашкаливают. Я уже столько времени не играю за ЦСКА, но сейчас снова встретился со всеми.

Я бы очень хотел играть за ЦСКА, но сегодня мне предстояло играть против. Это футбол, зачастую не мы выбираем нашу судьбу.

Хотел бы пожелать ЦСКА дальнейших успехов. Чтобы команда побеждала во всех турнирах. Я действительно буду болеть за клуб.

Меня везде и всегда хорошо принимают. Но здесь, в ЦСКА, меня очень хорошо приняли. В "Бешикташе" у меня тоже хорошие отношения со всеми.

Я стараюсь прилежнее работать на поле, чтобы быть в форме и забивать голы, отплачивать голами за любовь. ЦСКА всегда будет моим вторым домом, клуб всегда в моём сердце», — сказал нападающий пресс-службе ЦСКА. 0