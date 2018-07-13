Клопп: Ловрен проводит необыкновенный ЧМ-2018

Главный тренерпрокомментировал успех защитника команды, который в составе сборнойстал финалистом чемпионата мира по футболу.

«Все вокруг привыкли осуждать окружающих, но я этого делать не буду, а просто порадуюсь за Ловрена. Рад тому, насколько хорошо он выступил на мундиале. Более того, в его силах улучшить этот результат. Он все делает правильно. Видел не все его матчи на мундиале, но уверен, что Ловрен проводит необыкновенный ЧМ-2018. Он заслужил это», — цитирует Клоппа пресс-служба ливерпульцев.

Решающий матч чемпионата мира между Хорватией и Францией пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники». 0