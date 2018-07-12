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    Модрич — лучший игрок на ЧМ-2018, считает тренер сборной Хорватии

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    Капитан сборной Хорватии Лука Модрич является лучшим игроком чемпионата мира по футболу в России, заявил главный тренер хорватов Златко Далич.

    Лука Модрич
    Лука Модрич
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    Сборная Хорватии в воскресенье в Москве сыграет против команды Франции в финале чемпионата мира. В полуфинале хорваты со счетом 2:1 в дополнительное время обыграли англичан.

    «До чемпионата мира все говорили о Месси, Роналду и Неймаре как о главных претендентах на приз лучшему игроку, но все они уже давно отдыхают на пляже, а Лука Модрич все еще играет.

    Он провел отличный сезон с "Реалом", он три сезона подряд выигрывает Лигу чемпионов, и он лучший игрок на этом турнире, кто бы ни получил "Золотой мяч" ЧМ-2018.

    Я считаю Месси лучшим игроком в мире. Неймар не сильно от него отстал, если вообще отстал. Но их сборные полагаются только на них, на своих звезд, и все они уже давно собрали чемоданы и улетели домой.

    А такие компактные команды, как наша, прошли далеко. То, что гранды не прошли далеко на этом ЧМ, показывает, что футбол вышел на новый уровень, что любая команда может организовать оборону.

    Отдельные личности не могут перевесить команду. После 1998 года в Хорватии были яркие игроки, но мы ничего не добивались», — цитирует «Р-Спорт». 0

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