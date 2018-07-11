Короче, ЧМ. 10 и 11 июля

Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

Что вчера?

Определился первый финалист мундиаля.

Франция — Бельгия. Гол Самюэля Юмтити в ворота Бельгии вывел сборную Франции в финал чемпионата мира, открыв дорогу к завоеванию чемпионства спустя 20 лет после домашнего триумфа (фото, видео). После пропущенного мяча бельгийцы сдулись, так и не приблизившись к тому, чтобы сравнять счет. В итоге Франция ждет соперника по финалу, а бельгийцы остаются в Петербурге до матча за третье место.

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Это всё?

Автором результативной передачи во вчерашнем матче стал Антуан Гризманн. После этого эпизода у него стало три гола и две передачи. В большем количестве голевых атак на турнире участвовал только Гарри Кейн. Также интересно, что 26 из 158 голов этого ЧМ забиты с угловых — это наивысший показатель на чемпионатах мира начиная с 1966 года.

Что сегодня?

Хорватия — Англия. Англичане вроде бы немного свежее. Да, они мучились с Колумбией, но шведов прошли без особых проблем, да и времени для отдыха у них было на несколько часов больше, что в такие сжатые сроки может быть жизненно важно. Плюс ко всему, хорваты отбегали уже два матча по 120 минут, и на третий «марафон» ребят Далича попросту может не хватить.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Помогите сделать ставку! Прогноз: Хорватия — Англия

Кстати, где смотреть?

Хорватия — Англия — Россия 1, 20:45

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