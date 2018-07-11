Маротта: Роналду сам выбрал «Ювентус»

Генеральный директорпрокомментировал переход в команду звезды

«Подписание Роналду — отличная командная работа, я очень счастлив. Роналду был первым, кто поверил в эту сделку, он сам выбрал "Ювентус". Когда мы поняли, что можем воспользоваться этим шансом, акционеры согласились поддержать клуб. Криштиану счастлив играть за один из величайших клубов мира. Он уже решил, где будет жить, — в роскошном пентхаусе в центре Турина», — цитирует Маротту «Спорт-Экспресс».

По данным СМИ, сумма трансфера 33-летнего португальца составила порядка 100 миллионов евро. 0