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    Кутепов поддержал Смолова после матча Россия — Хорватия

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    Защитник сборной России Илья Кутепов заявил, что после поражения от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 поддержал нападающего Федора Смолова, который не сумел реализовать пенальти в послематчевой серии.

    Илья Кутепов
    Илья Кутепов
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    Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти победу одержали хорваты — 4:3. Кроме Смолова, свой удар у сборной России не реализовал Марио Фернандес.

    «Смолову я еще на поле сказал: Не расстраивайся, Федь. Со всеми такое бывает. Великие игроки мазали пенальти, даже Роберто Баджо.

    И напомнил, что именно он забил первый пенальти в серии одиннадцатиметровых в матче с Испанией, от которого тогда зависело очень многое», — цитируют Кутепова «Известия».

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    • «У меня было небольшое повреждение голеностопа, полученное в первом тайме. Только на следующий день мог поехать на рентген и понять, есть перелом или нет. Поэтому в серии пенальти я был совсем не помощник команде», — пояснил Кутепов. 0

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