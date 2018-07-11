Кутепов поддержал Смолова после матча Россия — Хорватия

Защитник сборной Россиизаявил, что после поражения от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 поддержал нападающего Федора Смолова, который не сумел реализовать пенальти в послематчевой серии.

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, а в серии пенальти победу одержали хорваты — 4:3. Кроме Смолова, свой удар у сборной России не реализовал Марио Фернандес.

«Смолову я еще на поле сказал: Не расстраивайся, Федь. Со всеми такое бывает. Великие игроки мазали пенальти, даже Роберто Баджо.

И напомнил, что именно он забил первый пенальти в серии одиннадцатиметровых в матче с Испанией, от которого тогда зависело очень многое», — цитируют Кутепова «Известия».

«У меня было небольшое повреждение голеностопа, полученное в первом тайме. Только на следующий день мог поехать на рентген и понять, есть перелом или нет. Поэтому в серии пенальти я был совсем не помощник команде», — пояснил Кутепов. 0