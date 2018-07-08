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    Тульский «Арсенал» продлил контракт с болгарским легионером

    РФПЛ Футбол России Арсенал Тула Календарь РФПЛ
    Тульский «Арсенал» объявил о заключении нового контракта с болгарским полузащитником Михаилом Александровым, сообщает официальный сайт туляков.

    Михаил Александров
    Михаил Александров
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    Новое соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления на еще один сезон.

    «Я принял правильное решение, потому что уверен, что смогу прогрессировать в России и в "Арсенале". У нас хороший коллектив, с которым мы готовы решать большие задачи.

    У нас задача с каждым годом подниматься всё выше. Готовы сделать качественный шаг вперёд в следующем сезоне.

    Благодаря играм за тульский клуб я вернулся в сборную? Да, спасибо за это команде и моим партнёрам. Российский чемпионат — турнир высокого уровня, и если ты здесь играешь, то это говорит о твоих профессиональных качествах. Буду продолжать демонстрировать хороший футбол и доказывать тренерам национальной команды, что они не зря делают на меня ставку», — сказал Александров.

    Болгарский футболист перешел в «Арсенал» зимой 2017 года. На его счету 35 матчей и один забитый гол. 0

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