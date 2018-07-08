Тульский «Арсенал» продлил контракт с болгарским легионером

Тульскийобъявил о заключении нового контракта с болгарским полузащитником сообщает официальный сайт туляков.

Новое соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления на еще один сезон.

«Я принял правильное решение, потому что уверен, что смогу прогрессировать в России и в "Арсенале". У нас хороший коллектив, с которым мы готовы решать большие задачи.

У нас задача с каждым годом подниматься всё выше. Готовы сделать качественный шаг вперёд в следующем сезоне.

Благодаря играм за тульский клуб я вернулся в сборную? Да, спасибо за это команде и моим партнёрам. Российский чемпионат — турнир высокого уровня, и если ты здесь играешь, то это говорит о твоих профессиональных качествах. Буду продолжать демонстрировать хороший футбол и доказывать тренерам национальной команды, что они не зря делают на меня ставку», — сказал Александров.

Болгарский футболист перешел в «Арсенал» зимой 2017 года. На его счету 35 матчей и один забитый гол. 0