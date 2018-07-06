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    Далич: Россия будет играть так, как мы ей позволим

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    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от предстоящему матча против сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018.

    Златко Далич
    Златко Далич
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    «Мы не можем выбирать соперника, даже если это хозяин ЧМ. Перед нами матч огромной важности, вне зависимости от нашего соперника. Конечно, будет присутствовать громкая поддержка болельщиков, но наши игроки каждую неделю играют на переполненных стадионах.

    Не могу сказать ничего о тактике России, знаю только наш план. Мы будем стараться играть организованно, плотно обороняться, действовать единым фронтом. Нам надо будет пытаться найти наши сильные стороны, а Россия будет играть так, как мы им позволим. Это ЧМ, особый турнир, и мы постараемся сыграть в лучший футбол», — передает слова Далича Sport24.

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