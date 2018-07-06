Черчесов призвал не поддаваться эйфории

Главный тренер сборной Россиирассказал, как его команда планирует сыграть в четвертьфинале чемпионата мира с командой Хорватии.

«Я разглагольствовать и распространяться не буду, рассказывать, что будем делать. Сегодня у нас будет теория, но, конечно, Хорватия отличается от Испании, и мы это учтем.

Что касается меня, говорю как есть, стараюсь не читать прессы, не смотреть ТВ. Игра с Испанией — хорошая история для нас и для страны. Но мы смотрим дальше. Нам эйфории поддаваться не надо, потому что турнир продолжается. Смотрите, более классные команды уже на родине. Так что мы готовимся очень серьезно.

У нас есть время до матча, чтобы понять, кто сможет играть. Но сегодня все тренировались — кто-то больше, кто-то меньше. Нам надо сделать выводы еще по всему. Игроки сборной Хорватии играют в топ-клубах, мы всех знаем и готовимся.

Насколько важно, чтобы игроки сборной играли в Европе? Дело не в том, где играют, а как играют. Хорошо, что у нас есть игроки в других лигах, но есть такая ситуация, какая есть. В свое время много игроков было в зарубежных клубах, но мы ничего не добивались. Это не панацея. И вы это видите», — приводит слова Черчесова «Чемпионат». 0