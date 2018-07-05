Гаджиев: Думаю, против Хорватии в атаку выйдет Дзюба

Известный российский тренерсчитает, что сборная России сыграет в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии в пять защитников.

Встреча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи.

«Очень многое зависит от того, в каком состоянии находятся сейчас футболисты. На этот вопрос вам ответят только тренеры сборной.

В принципе, правильно сделали, что сыграли с Испанией в три центральных защитника. Этот вариант себя оправдал.

Хорваты, как и испанцы, превосходят нас в индивидуальном мастерстве. Мне кажется, что мы вновь выберем схему с тремя центральными.

При этом считаю, что в целом против Хорватии сыграем немного по-другому. Будут отличаться атакующие действия, будут лучше получаться выходы в контратаку. На мой взгляд, наши ребята еще могут добавить.

Почему? Мы же не можем говорить, что резерв Зобнина, Головина, Кузяева исчерпан. Это молодые футболисты, которые способны прогрессировать по ходу турнира. У них хороший потенциал.

Кто сыграет на острие? Склоняюсь к кандидатуре Дзюбы. Он неплохо цепляется за мячи, если мы выходим в атаку с помощью длинного паса. Может скинуть партнеру на голову или на грудь. Через него, как через столба, можно выходить вперед.

У нас несколько ограничены возможности впереди. Дзюба сваливается на дальнюю — между центральным защитником и крайним и при хорошей, качественной подаче, может выиграть единоборство — пробить или скинуть. Это у нас нормально проходит.

А Смолов, по-моему, достаточно хорошо выходит на замену», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0