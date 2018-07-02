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    «Спортинг» назвал имя нового главного тренера

    Трансферы Португалия Спортинг Лиссабон
    Жозе Пезейру назначен на должность главного тренера лиссабонского «Спортинга», сообщает официальный сайт португальского клуба.

    Жозе Пезейру
    Жозе Пезейру
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    Соглашение с 58-летним специалистом рассчитано на один год с возможностью его дальнейшего продления.

    На этом посту Пезейру сменил Синишу Михайловича, который был уволен 27 июня, спустя 9 дней после подписания контракта.

    Пезейру уже работал во главе «Спортинга» в 2004-05 годах и выходил с клубом в финал Кубка УЕФА. Также португальский наставник среди прочего возглавлял «Порту», «Брагу» и сборную Саудовской Аравии.

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