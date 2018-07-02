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    Нисино: Я просто убит результатом матча с Бельгией

    Сборная Японии Сборная Бельгии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Японии Акира Нисино подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Бельгии (2:3).

    Акира Нисино
    Акира Нисино
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    «Мы не просто хорошо сыграли, мы очень хорошо сыграли. Мы хотели победить, мы решительно были настроены на то, чтобы выбить Бельгию из турнира. Наша команда достаточно сильна. У нас было несколько планов на игру.

    Начали очень неплохо, но к концу матча пропустили. Скажу честно: эта была неожиданность для нас. При счете 2:0 я не менял игроков, и мы очень хотели забить еще. Мы контролировали мяч, и контролировали игру. На определенном этапе Бельгия перехватила инициативу, подняла темп — ровно тогда, когда это было нужно. В конце они нас переиграли. Мы столкнулись с Бельгией во всей своей красе.

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    • Что я сказал игрокам после поражения? Сходите в душ. Они были в шоке, стояли и не двигались. После того, как мы вернемся в гостиницу, я поговорю с ними более подробно.

    Сам я очень разочарован, я просто убит результатом. Может быть, это какие-то мои решения оказались ошибочными, из-за которых мы упустили нить игры. Если же говорить о турнире в целом, то я крайне доволен своими футболистами. Это был хороший турнир для нас. Мы все выложились больше, чем на 100 процентов», — приводит слова Нисино «Чемпионат». 0

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