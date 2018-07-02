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    Бразилия — Мексика: Марсело остался в запасе

    ЧМ-2018. Бразилия — Мексика: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Сборная Мексики Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны составы сборных Бразилии и Мексики на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

    Марсело
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    Бразилия: Алиссон, Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Фелипе Луис, Паулиньо, Каземиро, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.

    Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Маркес, Эррера, Альварес, Гуардадо, Гальярдо, Вела, Эрнандес, Лосано.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Встреча пройдет в Самаре. Главный арбитр — Джанлука Рокки из Италии.

    Букмекеры в матче отдают преимущество сборной Бразилии. Коэффициент на ее триумф — 1,49. Победа Мексики оценивается в среднем в 7,60. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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