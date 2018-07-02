ЧМ-2018. Бразилия — Мексика: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы сборныхна матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Бразилия: Алиссон, Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Фелипе Луис, Паулиньо, Каземиро, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.

Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Маркес, Эррера, Альварес, Гуардадо, Гальярдо, Вела, Эрнандес, Лосано.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Встреча пройдет в Самаре. Главный арбитр — Джанлука Рокки из Италии.

Букмекеры в матче отдают преимущество сборной Бразилии. Коэффициент на ее триумф — 1,49. Победа Мексики оценивается в среднем в 7,60. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0