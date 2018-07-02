Акинфеев: Благодарен людям за поздравления

Вратарьрассказал о многочисленных сообщениях в свой адрес после победы над(1:1, по пенальти — 4:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«Было много звонков, много сообщений. Старюсь всем отвечать по возможности. Сейчас пойду продолжу. Каждое сообщение — это очень важно, потому что люди верили, доверяли. Это поздравления не только мне, но и всей команде, всем ребятам. Даже с незнакомых номеров пишут. Я действительно благодарен людям.

Мемы о себе? Я такого не люблю, если честно. Играла команда, билась команда, и победила тоже команда. А что касается мемов, картинок — из каких-то подвигов или осечек все что угодно можно сделать», — заявил голкипер в комментарии пресс-службе РФС. 0