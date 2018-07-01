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    Тиаго Силва: Игра с Мексикой будет сложной

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Сборная Мексики Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва поделился мнением относительно предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Мексики.

    Тиаго Силва
    Тиаго Силва
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    «Наша команда хорошо сбалансирована, мы обладаем хорошим диапазоном действий, надеемся, что все игроки будут вдохновлены завтра. Нужно стараться делать меньше ошибок, мы четыре года вели подготовку к турниру, и нам нужна полная концентрация. Думаю, что игра будет сложной, Мексика на первом этапе заслужила место в плей-офф, матч будет великим.

    Мы очень хотим выйти в четвертьфинал, у нас есть планы и инструменты для этого», — цитирует Силву ТАСС.

    Матч бразильцев против мексиканцев пройдет 2 июля в Самаре. Начало — в 17:00 мск. 0

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