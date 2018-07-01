Тиаго Силва: Игра с Мексикой будет сложной

Защитникподелился мнением относительно предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против

«Наша команда хорошо сбалансирована, мы обладаем хорошим диапазоном действий, надеемся, что все игроки будут вдохновлены завтра. Нужно стараться делать меньше ошибок, мы четыре года вели подготовку к турниру, и нам нужна полная концентрация. Думаю, что игра будет сложной, Мексика на первом этапе заслужила место в плей-офф, матч будет великим.

Мы очень хотим выйти в четвертьфинал, у нас есть планы и инструменты для этого», — цитирует Силву ТАСС.

Матч бразильцев против мексиканцев пройдет 2 июля в Самаре. Начало — в 17:00 мск. 0