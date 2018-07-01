ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2018. Испания — Россия (обновляется)Фотогалерея: ЧМ-2018. Испания — Россия (обновляется)
    Короче, ЧМ. 30 июня и 1 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 18:56
    • Испания — Россия: матч продолжится в экстра-таймах
  • 19:25
    • Черчесов первым провел четвертую замену на ЧМ-2018
  • 19:17
    • Акинфеев, Игнашевич и Самедов установили рекорд сборной России
  • 18:24
    • Игнашевич — самый возрастной автор автогола в истории чемпионатов мира
    Все новости спорта

    Россия обменялась голами с Испанией в первом тайме

    Испания — Россия 1:1 после первого тайма

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Испании Футбол Испании Сборная России Футбол России Календарь и таблицы ЧМ-2018
    В Москве в «Лужниках» завершился первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Испании и России.

    Артем Дзюба реализовал пенальти
    Артем Дзюба реализовал пенальти
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • подписаться
    •

    После первого тайма команды играют вничью — 1:1.

    Испанцы с первых минут пошли вперед и сумели забить быстрый гол на 12-й минуте. Марко Асенсио выполнил подачу со штрафного, а Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом отправил мяч в свои ворота.

  • ЧМ-2018. Испания — Россия (обновляется)
  • 96 фото
  • Сегодня

    • Подопечные Станислава Черчесова не изменили своей тактики и продолжили выжидать шанса на контратаках. В одном из эпизодов на ударной позиции оказался Александр Головин, однако мяч прошел рядом со штангой.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Ближе к концу тайма испанцы отдали инициативу, а российская атака активизировалась. На 40-й минуте Серхио Рамос в борьбе за верховой мяч рукой заблокировал удар, за что получил желтую, а судья поставил пенальти. Наказание исполнил Артем Дзюба, уверенно переиграв Давида Де Хеа.

    Перед перерывом испанцы всеми силами пошли в атаку, но сборная России выстояла.

    За ходом матча, статистикой и текущими коэффициентами букмекеров следить можно тут. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Мбаппе отправил Месси домой в лучшем матче ЧМ-2018
  • Вчера в 21:29
    •
  • Прогноз
  • Хорватия — Дания
  • 1,91
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ‡агрузка...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли Шмейхель хорватскую атаку?
  • Хорватия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
  • Завершит ли Хорватия футбольный праздник для датчан?
  • Хорватия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1,85
    •
  • Удобный соперник для канадцев
  • «Ванкувер» — «Колорадо». Прогноз и ставки
  • 1,67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мсси сокрушен Францией Футбол Дневник ЧМ-2018. Роналду и Месси едут домой, Кавани и Мбаппе стреляют дуплетомО главных событиях шестнадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 02:200
  • 10:18
    • Дзагоев готов выйти на поле в матче сборных Испании и России
  • 08:46
    • Хамес Родригес избежал серьезной травмы
  • 08:40
    • Шарапова поднялась на две строки в рейтинге WTA
    Хильберто Рамирес Бокс Рамирес защитил титул, победы Сауседо и КонланаОбзор событий уик-энда в профессиональном боксе 12:240
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Надежда на Рамоса
  • 4,22
    •
  • 18:43
    • Тиаго Силва: Игра с Мексикой будет сложной
  • 18:31
    • Рамос сравнялся с Касильясом по количеству матчей за Испанию на ЧМ
  • 17:52
    • Россия обменялась голами с Испанией в первом тайме
    Фотогалерея ЧМ-2018. Уругвай — Португалия 2:1Сборная Уругвая одержала победу над Португалией в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Вчера в 22:16
  • 08:27
    • «Ювентус» хочет купить Роналду
  • 08:23
    • Погба рад, что победил Месси на ЧМ-2018 после проигрыша в финале ЛЧ-2015
  • 07:59
    • ФИФА назначила видеоарбитров на матч Испания — Россия
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие