Испания — Россия 1:1 после первого тайма

В Москве в «Лужниках» завершился первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными

После первого тайма команды играют вничью — 1:1.

Испанцы с первых минут пошли вперед и сумели забить быстрый гол на 12-й минуте. Марко Асенсио выполнил подачу со штрафного, а Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом отправил мяч в свои ворота.

Подопечные Станислава Черчесова не изменили своей тактики и продолжили выжидать шанса на контратаках. В одном из эпизодов на ударной позиции оказался Александр Головин, однако мяч прошел рядом со штангой.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Ближе к концу тайма испанцы отдали инициативу, а российская атака активизировалась. На 40-й минуте Серхио Рамос в борьбе за верховой мяч рукой заблокировал удар, за что получил желтую, а судья поставил пенальти. Наказание исполнил Артем Дзюба, уверенно переиграв Давида Де Хеа.

Перед перерывом испанцы всеми силами пошли в атаку, но сборная России выстояла.

За ходом матча, статистикой и текущими коэффициентами букмекеров следить можно тут. 0