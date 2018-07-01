Семак: Сегодня у России больше шансов выиграть у Испании, чем на Евро-2008

Бывший игрок российской сборной, а ныне главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира Испания — Россия.

«Сегодня у сборной России больше шансов, чем тогда нас на Евро-2008? Конечно. Мы же играем дома. В 2008-м году в первом матче результат был неудачен, но играли мы, и особенно в первом тайме, с точки зрения качества не так плохо. Ничего не вселяло большого пессимизма. Да, знали, что будет сложно, но не было упадничества. Во второй же игре все шло до ошибки с нашей стороны.

О том, чтобы играть с Испанией первым номером, речь не шла, но что-то создать мы все же могли и понимали это. А когда они забили, нам нужно было создавать уже во что бы то ни стало, у нас появились большие зоны, а они умели этим прекрасно пользоваться.

Да, шансы были, но не так много, как хотелось бы. Старались, но, видимо, уже были ниже функционально, а они были сильнее. Надо отдать должное. Это была очень хорошая команда», — цитирует Семака «Спорт День за Днем».

Матч Испания — Россия состоится 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — 17:00 по московскому времени. 0