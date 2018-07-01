Муслера: Мечтаю достичь чего-то со сборной Уругвая

Голкипер сборнойподелился эмоциями после победы над командой(2:1) в поединке 1/8 финала ЧМ-2018.

«В атаке мы очень опасны. В первых двух матчах нам с трудом давались голы, но мы поработали над этим. Сегодня выдали отличный матч. Мы боролись и сохраняли концентрацию. Теперь надо продолжать в том же духе.

Я могу стать лучшим вратарём турнира? Это было бы прекрасно. Всегда нужно стремиться к большему. Я мечтаю достичь чего-то со сборной. Помню эмоции, которые испытал, когда мы выиграли Кубок Америки. Нужно продолжать мечтать», — цитирует Муслеру «Чемпионат».

В четвертьфинале сборная Уругвая встретится с командой Франции. Встреча пройдет 6 июля и начнется в 17:00 по мск. 0