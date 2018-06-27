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    Далич: У Хорватии и Дании равные шансы на выход в четвертьфинал ЧМ

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    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что у его подопечных и у команды Дании равные шансы на выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

    Златко Далич
    Златко Далич
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    Сборная Хорватии обыграла исландцев в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 2:1 и финишировала на первом месте в своем квартете. В 1/8 финала хорваты сыграют с командой Дании. Матч состоится 1 июля в Нижнем Новгороде.

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    • «Честно говоря, мы еще не успели как следует изучить сборную Дании, будем заниматься эти в ближайшие три дня. Мне кажется, что это высококвалифицированная команда, чем-то похожая на исландцев, но уровнем выше.

    Лидер датчан Кристиан Эриксен — отличный футболист, он способен создать проблемы любому сопернику. У нас есть время подготовиться к матчу. Моя вера в нашу команду безгранична.

    Не думаю о фаворите грядущего матча. У нас и у датчан шансы равны. Ждем тяжелую игру, на этой стадии никто не захочет рисковать.

    Рассказать вам о тактике не смогу — сейчас мы отдыхаем после встречи с исландцами, а завтра начнем подробно изучать датскую команду.

    Мы здорово сыграли в группе: набрали 9 очков, завершили этап с разницей мячей 7:1. Показали впечатляющий футбол во встрече с таким сильным соперником, как аргентинцы.

    Для сборной Хорватии выступление на этом чемпионате мира уже вошло в историю, но мы не собираемся останавливаться. Готовимся к игре с датчанами.

    Нашей первой целью на чемпионате мира был выход из группы. Теперь впереди матч с датчанами, к которому мы будем готовиться шаг за шагом.

    Нам необходимо подойти к этой игре в таком состоянии, чтобы показать свой лучший футбол на турнире. Уверен, качество наших игроков позволит нам сделать это», — цитирует тренера «Р-Спорт». 0

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