Далич: У Хорватии и Дании равные шансы на выход в четвертьфинал ЧМ

Главный тренер сборной Хорватиизаявил, что у его подопечных и у команды Дании равные шансы на выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Сборная Хорватии обыграла исландцев в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 2:1 и финишировала на первом месте в своем квартете. В 1/8 финала хорваты сыграют с командой Дании. Матч состоится 1 июля в Нижнем Новгороде.

«Честно говоря, мы еще не успели как следует изучить сборную Дании, будем заниматься эти в ближайшие три дня. Мне кажется, что это высококвалифицированная команда, чем-то похожая на исландцев, но уровнем выше.

Лидер датчан Кристиан Эриксен — отличный футболист, он способен создать проблемы любому сопернику. У нас есть время подготовиться к матчу. Моя вера в нашу команду безгранична.

Не думаю о фаворите грядущего матча. У нас и у датчан шансы равны. Ждем тяжелую игру, на этой стадии никто не захочет рисковать.

Рассказать вам о тактике не смогу — сейчас мы отдыхаем после встречи с исландцами, а завтра начнем подробно изучать датскую команду.

Мы здорово сыграли в группе: набрали 9 очков, завершили этап с разницей мячей 7:1. Показали впечатляющий футбол во встрече с таким сильным соперником, как аргентинцы.

Для сборной Хорватии выступление на этом чемпионате мира уже вошло в историю, но мы не собираемся останавливаться. Готовимся к игре с датчанами.

Нашей первой целью на чемпионате мира был выход из группы. Теперь впереди матч с датчанами, к которому мы будем готовиться шаг за шагом.

Нам необходимо подойти к этой игре в таком состоянии, чтобы показать свой лучший футбол на турнире. Уверен, качество наших игроков позволит нам сделать это», — цитирует тренера «Р-Спорт». 0