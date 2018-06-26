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    Тите: Сербы хороши на «стандартах», нам надо их избегать

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    Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что футболисты сборной Сербии индивидуально сильны и умело используют стандартные положения.

    Тите
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    Бразильцы в среду проведут на стадионе «Спартак» в Москве заключительный матч группового этапа чемпионата мира с сербами.

    После двух туров южноамериканцы возглавляют группу Е. Для выхода в 1/8 финала пентакампеонам достаточно ничьей.

    «В сборной Сербии собраны игроки высокого уровня, они сильны индивидуально. Считаю, мы способны нейтрализовать ситуации, которые приведут к стандартным положениям, которыми они умело пользуются.

    Да, сербы выше, но мы постараемся компенсировать это их преимущество. Стартовый состав нашей команды не претерпит изменений по сравнению с предыдущим матчем», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

    Специалист ответил и на вопрос об эмоциях форварда Неймара после победной игры с командой Коста-Рики.

    Бразильцы в предыдущем туре победили костариканцев со счетом 2:0, забив оба мяча в компенсированное время. Второй гол на счету Неймара, который после взятия ворот не смог сдержать слез.

    «Слезы Неймара? Я сам плакал после матча со сборной Эквадора, когда мы вышли на чемпионат мира.

    Я был счастлив, я позвонил жене и плакал от радости, от гордости. В этом нет ничего страшного, на нас лежит очень много ответственности.

    Неймар уже сделал шаг вперед по ходу турнира, включая физические аспекты. Ему нужен еще один матч, и он войдет в форму.

    На нем лежит большая ответственность, но ее нельзя преувеличивать, нельзя все вешать на его плечи. Мы, как команда, должны помочь ему.

    Капелло заявил, что Неймар симулянт? Я могу ответить Капелло, как тренер тренеру – это был чистый пенальти в игре со сборной Коста-Рики», — подчеркнул специалист.

    Сборная Бразилии встретится в плей-офф с немцами в том случае, если займет первое место в группе Е при том, что команда Германии финиширует второй в квартете F.

    Если же бразильцы выйдут в 1/8 финала со второго места, то встретятся там с бундестим только в случае, если немцы станут первыми в своей группе.

    «Мы не можем думать о возможности встречи со сборной Германии в 1/8 финала и не думаем об этом, уверяю вас.

    Мы не будем выбирать соперника, играя с сербами, и ориентироваться на результат немцев в дневном матче», — заявил Тите.

    На предыдущем чемпионате мира, который прошел в Бразилии в 2014 году, хозяева турнира уступили сборной Германии в полуфинале со счетом 1:7. 0

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