Кутепов: Никакое поражение никогда не добавляет позитива

Защитник сборной Россииотметил, что российская команда хотела занять первое место место в группе.

В заключительном матче группового этапа российская сборная уступила Уругваю (0:3) и заняла второе место в группе А. В 1/8 финала россияне сыграют с Испанией.

«Никакое поражение никогда не добавляет позитива. Не могу сказать, что этот матч не имел для нас смысла, все-таки хотелось занять первое место в группе.

Уругвай — это команда высокого класса. Учитывая, что мы долгое время играли вдесятером, я не могу сказать, что это поражение окунуло нас в негатив.

Мы профессионалы и все правильно оцениваем. Впереди у нас очень важный матч. Тяжело сказать, готовы ли мы к Испании, мы ведь только вчера отыграли. Думаю, что первого числа мы увидим, готовы или нет.

Что думаю Рамосе и Пике? Отвечу коротко — это "Барселона" и "Реал". Это говорит само за себя», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0