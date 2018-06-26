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    Коларов: Подхожу к матчу с бразильцами как к самому важному в карьере

    Сборная Сербии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Капитан сборной Сербии Александр Коларов заявил, что относится к матчу чемпионата мира с командой Бразилии как к главному в карьере.

    Александр Коларов
    Александр Коларов
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    Матч сборных Сербии и Бразилии пройдет в среду на стадионе «Спартак» в Москве.

    Чтобы гарантировать себе выход в плей-офф и не зависеть от результата параллельного матча между командами Швейцарии и Коста-Рики, сербам необходимо побеждать пентакампеонов.

    «Я уже много игр провел в своей карьере, но к матчу с бразильцами подхожу как к самому важному в карьере. Думаю, такое же отношение к игре и у моих партнеров, как опытных, так и молодых.

    Это чемпионат мира, шанс сыграть на этом турнире, шанс выйти в плей-офф может быть единственным в жизни. Поэтому хочется проявить себя наилучшим образом.

    Кто-то скажет, что лучше играть против слабых соперников, но только в таких играх, как с бразильцами, можно проверить, чего ты стоишь как игрок», — сказал Коларов изданию «Р-Спорт». 0

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