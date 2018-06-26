Коларов: Подхожу к матчу с бразильцами как к самому важному в карьере

Капитан сборной Сербиизаявил, что относится к матчу чемпионата мира с командой Бразилии как к главному в карьере.

Матч сборных Сербии и Бразилии пройдет в среду на стадионе «Спартак» в Москве.

Чтобы гарантировать себе выход в плей-офф и не зависеть от результата параллельного матча между командами Швейцарии и Коста-Рики, сербам необходимо побеждать пентакампеонов.

«Я уже много игр провел в своей карьере, но к матчу с бразильцами подхожу как к самому важному в карьере. Думаю, такое же отношение к игре и у моих партнеров, как опытных, так и молодых.

Это чемпионат мира, шанс сыграть на этом турнире, шанс выйти в плей-офф может быть единственным в жизни. Поэтому хочется проявить себя наилучшим образом.

Кто-то скажет, что лучше играть против слабых соперников, но только в таких играх, как с бразильцами, можно проверить, чего ты стоишь как игрок», — сказал Коларов изданию «Р-Спорт». 0