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    Коларов не верит, что бразильцы будут играть с Сербией на ничью

    Сборная Сербии Сборная Бразилии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Капитан сборной Сербии по футболу Александар Коларов заявил, что не верит в то, что бразильцы будут играть против его команды на ничью.

    Александар Коларов
    Александар Коларов
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    Сборная Сербии в среду проведет на стадионе «Спартак» в Москве заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Бразилии.

    После двух туров сербы с тремя очками идут на третьем месте в группе и для выхода в 1/8 финала команде нужна только победа. Бразильцы с четырьмя очками занимают первое место.

    «Бразильцам достаточно сыграть вничью, и, конечно, будет здорово, если они нас недооценят.

    Бразилия — это не только Неймар или Виллиан, там много удивительно одаренных игроков, они хороши как команда.

    Если честно, я не верю, что бразильцы будут играть на ничью, пусть их и устроит такой результат, они просто не знают, как играть на ничью.

    Если бразильцам подходит вариант с ротацией капитанов на каждый матч, то прекрасно. Но мое личное мнение — команда всегда должна знать, кто у нее капитан», — приводит слова капитана сербской сборной «Р-Спорт». 0

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