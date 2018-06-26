Коларов не верит, что бразильцы будут играть с Сербией на ничью

Капитан сборной Сербии по футболузаявил, что не верит в то, что бразильцы будут играть против его команды на ничью.

Сборная Сербии в среду проведет на стадионе «Спартак» в Москве заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Бразилии.

После двух туров сербы с тремя очками идут на третьем месте в группе и для выхода в 1/8 финала команде нужна только победа. Бразильцы с четырьмя очками занимают первое место.

«Бразильцам достаточно сыграть вничью, и, конечно, будет здорово, если они нас недооценят.

Бразилия — это не только Неймар или Виллиан, там много удивительно одаренных игроков, они хороши как команда.

Если честно, я не верю, что бразильцы будут играть на ничью, пусть их и устроит такой результат, они просто не знают, как играть на ничью.

Если бразильцам подходит вариант с ротацией капитанов на каждый матч, то прекрасно. Но мое личное мнение — команда всегда должна знать, кто у нее капитан», — приводит слова капитана сербской сборной «Р-Спорт». 0