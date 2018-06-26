Далич: Хорватию волнуют только собственные проблемы

Главный тренер сборной Хорватиипризнался, что проведет некоторые перестановки в составе на матч 3-го тура чемпионата мира-2018 против Исландии.

Встреча Исландия — Хорватия состоится 26 июня в Ростове-на-Дону, начало — в 21:00 мск.

Хорваты досрочно обеспечили себе место в плей-офф, однако от их матча с исландцами во многом зависит судьба других команд в группе D.

«Нас волнуют только собственные проблемы, из этого я и буду исходить. И нельзя говорить, что мы будем использовать резервный состав. Все мои игроки представляют Хорватию, все они высокого класса, мы будем стараться играть качественно, как и в первых двух матчах», — приводит слова Далича ТАСС. 0