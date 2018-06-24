WADA приняло итоги расследования ФИФА по допингу в российском футболе

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло выводы расследования ФИФА по возможным антидопинговым нарушениям в российском футболе, сообщает «Р-Спорт».

Накануне издание Mail on Sunday опубликовало материал журналиста Ника Харриса, в котором он утверждал, что ФИФА знала о нарушении в России антидопинговых правил.

«В своем материале журналист Харрис предоставляет трибуну людям, которые не имеют отношения к расследованиям, при этом не озвучивая ключевой момент: расследования ФИФА были проведены совместно с WADA, и WADA согласилось с выводами, к которым пришла ФИФА.

Каждый волен выражать свое мнение, делать утверждения, высказывать пожелания, но все согласятся, что по закону никакие наказания и санкции не могут быть введены при отсутствии надлежащих доказательств.

Как показывает недавняя судебная практика CAS по этому вопросу, расследования должны проводиться с повышенным вниманием и повышенной ответственностью, чтобы гарантировать прочность и полную обоснованность санкций в случае их принятия», — отметили в ФИФА.