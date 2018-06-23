Марадона хочет серьезно поговорить с игроками сборной Аргентины

Легенда мирового футболазаявил, что хочет провести серьезную беседу с игроками

«Когда я надевал форму сборной, я всегда отдавался полностью. Такие легенды, как Симеоне, Редондо, Каниджа, Луке и Гальего делали то же самое. Я хочу поговорить с игроками и заставить их понять, что значит носить форму сборной», — цитирует – цитирует Марадону The Mirror.

«Месси? Давайте не притворяться и не говорить, что один человек может выиграть чемпионат мира. Лео играл так хорошо, как мог. Но трудно делать все за остальных», — также отметил аргентинец.

Напомним, после двух туров группового этапа сборная Аргентины набрала всего лишь 1 очко. В третьем туре аргентинцы 26 июня сыграют со сборной Нигерии.

