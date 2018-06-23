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    Марадона хочет серьезно поговорить с игроками сборной Аргентины

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Легенда мирового футбола Диего Марадона заявил, что хочет провести серьезную беседу с игроками сборной Аргентины.

    Диего Марадона
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    «Когда я надевал форму сборной, я всегда отдавался полностью. Такие легенды, как Симеоне, Редондо, Каниджа, Луке и Гальего делали то же самое. Я хочу поговорить с игроками и заставить их понять, что значит носить форму сборной», — цитирует – цитирует Марадону The Mirror.

    «Месси? Давайте не притворяться и не говорить, что один человек может выиграть чемпионат мира. Лео играл так хорошо, как мог. Но трудно делать все за остальных», — также отметил аргентинец.

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