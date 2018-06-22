Бывший капитан «Шахтера»перешел в «Кальяри», информирует официальный сайт итальянского клуба.

Хорват, покинувший донецкий клуб на правах свободного агента, заключил однолетний контракт с опцией продления еще на сезон.

Срна начал карьеру в 1999 году в хорватском «Хайдуке» из Сплита, откуда в 2003 году перешел в «Шахтер». За «горняков» хорват провел более 500 официальных матчей, став многократным победителем чемпионата и Кубка Украины, а также победителем Кубка УЕФА в сезоне 2008/09.

В ноябре 2017 года Срна был дисквалифицирован после положительной допинг-пробы, взятой в марте.