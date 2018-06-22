Джастин Клюйверт перешел из «Аякса» в «Рому»

Джастин Клюйверт
twitter.com/ASRomaEN
Сумма трансфера 19-летнего футболиста, являющегося сыном известного голландского нападающего Патрика Клюйверта, составила 17,25 миллиона евро.
Еще 1,5 миллиона «Аякс» может получить в виде бонусов. Контракт будет действовать до 30 июня 2023 года.
Голландец в прошлом сезоне провел 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах и забил 11 мячей при пяти голевых передачах.
В общей сложности Клюйверт сыграл за «Аякс» 56 матчей и забил 13 голов.
Welcome to #ASRoma, Justin Kluivert! 🐺— AS Roma English (@ASRomaEN) 22 июня 2018 г.
Details ➡️ https://t.co/EqmFT3HsPj pic.twitter.com/xLBauROS9e