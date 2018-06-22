Джастин Клюйверт перешел из «Аякса» в «Рому»

Полузащитник «Аякса»продолжит карьеру в итальянской, сообщает пресс-служба футбольного клуба из Амстердама.

Джастин Клюйверт twitter.com/ASRomaEN 1500 Бесплатная ставка Забрать!

Сумма трансфера 19-летнего футболиста, являющегося сыном известного голландского нападающего Патрика Клюйверта, составила 17,25 миллиона евро.

Еще 1,5 миллиона «Аякс» может получить в виде бонусов. Контракт будет действовать до 30 июня 2023 года.

Голландец в прошлом сезоне провел 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах и забил 11 мячей при пяти голевых передачах.

В общей сложности Клюйверт сыграл за «Аякс» 56 матчей и забил 13 голов.