Фагнер заменит Данило в составе сборной Бразилии

Защитник сборной Бразилииполучил повреждение и не сможет сыграть в матче группового этапа чемпионата мира с командой Коста-Рики, его заменит, сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.

Матч группы E между сборными Бразилии и Коста-Рики пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге и начнется в 15:00 мск.

Данило пожаловался на боль в четверг во время тренировки, игроку была диагностировано повреждение мышц тазобедренного сустава. По словам врача сборной Бразилии Родриго Ласмара, травма не позволит защитнику «Манчестер Сити» сыграть во втором матче ЧМ со сборной Коста-Рики.

Отмечается, что Данило будет восстанавливаться от повреждения при помощи физиотерапии. Медицинский штаб сборной Бразилии продолжит наблюдать за его состоянием.