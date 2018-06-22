ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси прощается с мечтами о Кубке мира?
    Короче, ЧМ. 21 и 22 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 11:03
    • «Шарлотт» может выкупить контракт Мозгова
  • 10:36
    • Фагнер заменит Данило в составе сборной Бразилии
  • 10:06
    • Египет обжалует судейство в матче ЧМ-2018 с Россией
  • 09:58
    • Семин подтвердил возвращение Жемалетдинова
    Все новости спорта

    Фагнер заменит Данило в составе сборной Бразилии

    Сборная Бразилии Чемпионат мира по футболу-2018 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной Бразилии Данило получил повреждение и не сможет сыграть в матче группового этапа чемпионата мира с командой Коста-Рики, его заменит Фагнер Консерва, сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.

    Фагнер Консерва
    Фагнер Консерва
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Матч группы E между сборными Бразилии и Коста-Рики пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге и начнется в 15:00 мск.

    Данило пожаловался на боль в четверг во время тренировки, игроку была диагностировано повреждение мышц тазобедренного сустава. По словам врача сборной Бразилии Родриго Ласмара, травма не позволит защитнику «Манчестер Сити» сыграть во втором матче ЧМ со сборной Коста-Рики.

    Отмечается, что Данило будет восстанавливаться от повреждения при помощи физиотерапии. Медицинский штаб сборной Бразилии продолжит наблюдать за его состоянием.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • По теме
  • Почему фавориты ЧМ-2018 теряют очки
  • 18/06/2018 в 21:36
    •
  • Прогноз
  • Бразилия – Коста-Рика
  • 1,82
  • Сегодня в 15:00
    •
    В центре внимания
    Самые надёжные внедорожники, пикапы и минивэныСамые ненадежные кроссоверы 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли Навас под давлением бразильцев?
  • Бразилия – Коста-Рика. Прогноз и ставки
  • 1,82
    •
  • Одержит ли Бразилия первую победу на ЧМ-2018?
  • Бразилия – Коста-Рика. Прогноз и ставки
  • 1,73
    •
  • Исландия продолжит забивать
  • Нигерия — Исландия. Прогноз и ставки
  • 1,71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Дневник ЧМ-2018. Крах Аргентины, прощание с Перу и Франция в плей-оффО главных событиях восьмого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 02:260
  • 08:42
    • Эйтон был выбран под первым номером на драфте НБА — 2018, Дончич — третий
  • 08:31
    • Полузащитник «Андерлехта» перешел в «Ахмат»     Короче, ЧМ. 20 и 21 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
    Фотогалерея ЧМ-2018. Аргентина — Хорватия 0:3Сборная Аргентины провалила матч группового этапа чемпионата мира против сборной Хорватии, пропустив от соперников 3 безответных мяча Вчера в 22:56
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бразилия отыграется на Коста-Рике
  • 4,21
    •
  • 10:54
    • Болельщика сборной Аргентины наказали за оскорбление россиянки
  • 10:50
    • Маскерано: Мы опустошены
  • 10:36
    • Защитник «Ромы» может перейти в «Челси»
    Мбаппе сделал свое дело Футбол Франция вышла в плей-офф, но видеть ее игру нет сил и желанияПобеда сборной Франции над командой Перу — в нашем обзре прессы Вчера в 22:360
  • 08:23
    • Агент: ЦСКА некуда спешить с трансфером Головина, цену нужно поднимать
  • 23:35
    • СМИ: «Спартак» и «Зенит» интересуются защитником «Фенербахче»
  • 23:28
    • Дешам: Успешный старт сборной России не означает, что она далеко пройдет
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие