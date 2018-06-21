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    • Дешам: Успешный старт сборной России не означает, что она далеко пройдет
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    Дешам: Успешный старт сборной России не означает, что она далеко пройдет

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что успешный старт сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу не означает, что команда далеко пройдет на турнире.

    Дидье Дешам
    Дидье Дешам
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    Сборная России в двух матчах группового этапа чемпионата мира победила команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и впервые в своей истории вышла в плей-офф.

    «Я хотел бы поздравить сборную России с двумя прекрасными победами, они прекрасно стартовали.

    Для России это очень хорошо как для организатора турнира, болельщики сборной могут гордиться своей командой.

    Но такой старт пока не означает, что они пройдут далеко, это касается и нас», — цитирует Дешама «Р-Спорт».

    В своем заключительном матче на групповом этапе сборная России сыграет с командой Уругвая за первое место в квартете A. Матч пройдет 25 июня в Самаре.

    На стадии 1/8 финала сборная России сыграет либо с Испанией, либо с Португалией, либо с Ираном.

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