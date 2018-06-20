Сорокин: Сборной России все равно, кого обыгрывать, команда набрала кураж

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»остался доволен результатом матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Египта (3:1).

«Это прекрасно! Мы вышли из группы, такого давно не было в истории нашей сборной, а в истории России — и вовсе никогда, только в Советском Союзе. Здорово, что это произошло именно на домашнем чемпионате мира. Продолжаем болеть за нашу сборную. Думаю, что это ещё не предел, и надеюсь, нас ждут ещё приятные сюрпризы.

Была ли уверенность, что сборная может выиграть? Уверенность – это плохое слово в футболе. Была надежда на то, что ребята хорошо настроятся на игру. Иначе быть не может. Излишняя самоуверенность вредна. Дзюба хорошо сыграл, Черышев прекрасно сыграл. Просто молодцы!

Не боязно ли перед Португалией и Испанией? Это команды бесспорно топ, но мы уже набрали кураж, и сейчас все равно, кого обыгрывать», — цитирует Сорокина «Чемпионат».