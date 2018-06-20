Ракитич считает Аргентину фаворитом группы

Полузащитник сборной Хорватииотметил, что хорватам важно остановить форвардав матче ЧМ-2018 с Аргентиной.

«Будет очень интересно сыграть против лучших футболистов мира. Мы достаточно мотивированы, и нам приятно выступать здесь.

Нам важно остановить Месси и сделать это в рамках правил. Результат первого матча не меняет картины, они все равно остаются фаворитами.

Уверен, что они максимально усложнят нам жизнь. Мы же хотим показать всему миру свою силу. Думаю, и Месси будет интересно выйти против нас на поле.

Мы не разговаривали. Такое вообще редко происходит на крупных турнирах, потому что, общаясь с одноклубниками, можно выдать некоторые тайны», — приводит слова Ракитича ТАСС.