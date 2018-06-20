Бывший главный тренер «Амкара» трудоустроился в «Анжи»

Новый главный тренер «Анжи»перед началом тренировки команды провел собрание, на котором представил свой тренерский штаб, информирует пресс-служба клуба.

В новом сезоне помогать Адиеву будут старший тренер Вадим Евсеев, известный по выступлениям в московском «Локомотиве», сборной России и работе в пермском «Амкаре», тренер Ренат Избулатов, в прошлом сезоне руководивший махачкалинским «Легионом-Динамо», тренер вратарей Александр Жидков, тренер по физподготовке Анатолий Вялых и тренер по фитнесу Михаил Соловей.

«Анжи» вышел из отпуска 20 июня. Первая часть занятия прошла в парке и состояла из беговой работы. Вторая часть тренировки прошла в тренажерном зале и была направлена на силовую работу.

Ранее «Анжи» подал документы для участия в российской Премьер-лиге.